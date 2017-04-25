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Лукашенко и Порошенко 26 апреля посетят Чернобыльскую АЭС

Международная панорама
25 апреля, 12:19 дата обновления: 25 апреля, 12:28 UTC+3 МИНСК МИНСК 25, апреля. /ТАСС
Лидеры также проведут переговоры на территории Белоруссии
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МИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко 26 апреля посетят Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Глава государства с президентом Украины Петром Порошенко посетят атомную станцию и расположенные рядом с ней объекты... В этот же день Лукашенко и Порошенко проведут переговоры на территории Белоруссии", - отметили в пресс-службе.

Основное внимание будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран. "Планируется, что президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии", - отмечается в сообщении.

В ходе переговоров на белорусской территории главы государств обсудят "широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины".

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Лукашенко, Александр Григорьевич
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