Эстония проведет маркировку территории пограничного режима с РФ на озерах

ТАЛЛИН, 25 апреля. /ТАСС/. Эстония в мае начнет маркировку территории пограничного режима на Чудском, Теплом и Псковском озерах, а также Нарвском водохранилище. Об этом сообщил во вторник ведущий сотрудник Департамента полиции и пограничной охраны республики Аймар Кесс.

"Речь идет не о разметке эстонско-российской границы, а об обозначении территории пограничного режима", - заявил он газете Tartu Postimees.

Как сообщил Кесс, пограничный режим вводится для профилактики незаконного пересечения границы либо попадания на режимную территорию. Такая территория устанавливается на расстоянии от 50 до 200 метров от границы, находиться на которой будет запрещено.

Для этих целей на протяжении 126 км будет установлен в общей сложности 171 буй на расстоянии приблизительно 1,6 км друг от друга. На каждом из них будут размещены предостерегающие таблички на эстонском, русском и английском языках: "Стой! Государственная граница Эстонии!".

"Установка буев обеспечит то, что пребывающим в летнее время на эстонской территории людям станет визуально лучше определять свое месторасположение относительно границы", - отметил Кесс.

Знаки будут установлены на период навигации.