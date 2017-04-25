СМИ: Китай создаст на Тибетском нагорье один из самых высокогорных заповедников в мире

ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские ученые создадут на территории Тибетского нагорьяодин из самый высокогорных природных заповедников в мире.

Как сообщила газета Global Times, курировать проект будет Китайская академия наук.

Работы по созданию специальной зоны по охране экологии и дикой природы начнутся с июня. В документах она будет фигурировать как государственный заповедник "Третий полюс" и занимать площадь в 2,5 млн кв км. Как утверждают организаторы проекта, это будет самый протяженный по площади заказник в мире.

"Такие высокогорья играют жизненно важную роль в формировании экологических систем Азии, ряд которых отличается высокой степенью эндемизма. Они крайне уязвимы и заслуживают защиты не меньше, чем Южный полюс нашей планеты", - рассказал журналистам сотрудник Пекинского университета Люй Чжи.

По словам экспертов, одной из проблем при создании заповедной зоны могут стать местные компании добывающей промышленности: данный регион КНР обладает богатыми запасами меди (30-40 млн тонн), свинца и цинка (40 млн тонн), а также железной руды (1 млрд тонн).

Тибетское нагорье расположено в среднем на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря. Здесь берут свое начало крупнейшие реки Восточной и Юго-Восточной Азии - Янцзы, Хуанхэ и Меконг и ряд других. Предполагается, что образование заповедника в этой точке планеты, а также закрытие многочисленных рудников позволит существенно улучшить экологию Азиатского региона.

Ожидается, что в проекте примут участие специалисты из Непала.