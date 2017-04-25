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Глава Минфина Франции назвал неприемлемым "финансирование" ИГ компанией LafargeHolcim

Международная панорама
25 апреля, 13:23 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева
Компанию подозревают в том, что ее филиал в Сирии вступил в контакт с боевиками ИГ в 2013-2014 годах, чтобы обеспечить функционирование своего завода по производству цемента на северо-востоке САР
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ПАРИЖ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Министр финансов Франции Мишель Сапен назвал неприемлемым "финансирование" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) со стороны франко-швейцарской компании LafargeHolcim в обмен на безопасность сотрудников ее завода в Сирии. Соответствующее заявление он сделал во вторник в эфире телеканала CNews.

"Любое финансирование такого рода должно быть расследовано, а ответственные за это должны быть наказаны, - сказал он. - Решение подать иск в отношении этой компании было принято, потому что действия компании неприемлемы".

В январе LafargeHolcim, занимающаяся производством стройматериалов, оказалась в центре расследования после того, как газета Le Monde сообщила о том, что компания перечисляла средства террористическим группировкам, в том числе ИГ. Как утверждало издание, филиал французской компании в Сирии вступил в контакт с боевиками ИГ в 2013-2014 годах, чтобы обеспечить функционирование своего завода по производству цемента на северо-востоке САР.

Вслед за общественными организациями Министерство экономики Франции обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, вступала ли компания в сговор с ИГ. Одновременно обращение в прокуратуру подала французская Ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений.

LafargeHolcim, чья штаб-квартира расположена в Париже, заявила, что ее сирийский филиал платил третьим лицам, чтобы договориться с вооруженными группировками. Руководство компании утверждало, что это было сделано в целях "обеспечения безопасности сотрудников" завода и что "окончательные получатели денег неизвестны".

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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