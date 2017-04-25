Глава Минфина Франции назвал неприемлемым "финансирование" ИГ компанией LafargeHolcim

Павлюченко заявил, что арбитр Еськов принял его извинения за эпизод в матче с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:21
Эксперты: предложение ввести налог на бездетность попирает законы этики и логикиОбщество 25 апреля, 14:20
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территориюПолитика 25 апреля, 14:09
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостьюКультура 25 апреля, 14:07
Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащихПолитика 25 апреля, 14:07
Футболист "Спартака" Глушаков сможет сыграть в дерби с ЦСКАСпорт 25 апреля, 14:03
"ЭРА-ГЛОНАСС" может стать прообразом новой платформы, работающей на коммерческой основеКосмос 25 апреля, 14:02
Павлюченко пропустит один матч за атаку судьи в игре с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:00
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с УкраиныЭкономика и бизнес 25 апреля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Министр финансов Франции Мишель Сапен назвал неприемлемым "финансирование" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) со стороны франко-швейцарской компании LafargeHolcim в обмен на безопасность сотрудников ее завода в Сирии. Соответствующее заявление он сделал во вторник в эфире телеканала CNews.
"Любое финансирование такого рода должно быть расследовано, а ответственные за это должны быть наказаны, - сказал он. - Решение подать иск в отношении этой компании было принято, потому что действия компании неприемлемы".
В январе LafargeHolcim, занимающаяся производством стройматериалов, оказалась в центре расследования после того, как газета Le Monde сообщила о том, что компания перечисляла средства террористическим группировкам, в том числе ИГ. Как утверждало издание, филиал французской компании в Сирии вступил в контакт с боевиками ИГ в 2013-2014 годах, чтобы обеспечить функционирование своего завода по производству цемента на северо-востоке САР.
Вслед за общественными организациями Министерство экономики Франции обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, вступала ли компания в сговор с ИГ. Одновременно обращение в прокуратуру подала французская Ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений.
LafargeHolcim, чья штаб-квартира расположена в Париже, заявила, что ее сирийский филиал платил третьим лицам, чтобы договориться с вооруженными группировками. Руководство компании утверждало, что это было сделано в целях "обеспечения безопасности сотрудников" завода и что "окончательные получатели денег неизвестны".