Олланд: Франция будет бороться с терроризмом вплоть до полного устранения

ПАРИЖ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Франция будет вести решительную борьбу с терроризмом до полного устранения исходящей от него угрозы. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, выступая на общенациональной траурной церемонии в память сотрудника полиции Ксавье Жюжле, погибшего от рук террориста на Елисейских полях.

"Мы будем бороться против этой угрозы внутри наших рубежей и в окружающем мире до полного ее устранения", - подчеркнул глава государства. Он также заверил, что "государство будет делать все необходимое для укрепления рядов полиции в условиях существующей опасности".

По его словам, 37-летний капитан полиции "был настоящим героем, который защищал идеалы республики". Президент отметил, что полиция является оплотом демократии, а "покушение на жизнь сотрудника полиции - это посягательство на государство".

Помимо Олланда, в прощании с полицейским приняли участие бывший президент Франции Николя Саркози, кандидаты на пост главы Пятой республики - основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, - члены правительства, родственники погибшего и его коллеги. Герою Франции были отданы воинские почести. В завершении церемонии прозвучал гимн Франции "Марсельеза".

Нападение на сотрудников полиции произошло на самой оживленной авеню Парижа - Елисейских полях - 20 апреля, в канун первого тура выборов президента Франции. 39-летний француз арабского происхождения Карим Шерфи открыл по патрульной машине из автоматического оружия. В результате этой атаки один полицейский был убит, двое других получили тяжелые ранения. Пострадала также немецкая туристка.

В Соборе Парижской Богоматери 23 апреля прошла заупокойная месса по погибшему. Жюжле удостоен посмертно высшей награды Франции - Ордена Почетного легиона. Двое его товарищей награждены орденом "За заслуги". Общенациональная траурная церемония прошла в главном дворе исторического Дома инвалидов в Париже.