Венгрия не считает РФ угрозой и просит коллег по ЕС и НАТО уважать эту позицию

ВАРШАВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Венгрия считает Россию важным партнером, который не представляет никакой угрозы, и просит своих коллег по ЕС и НАТО уважать эту позицию. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью польскому информационному порталу Salon24.

"Россия по-прежнему играет важную роль в Центральной Европе, нравится нам это или нет, но это факт. 85% нашего газа - импорт из России. Из-за этого отказаться от диалога с РФ невозможно. Если НАТО говорит о "диалоге и сдерживании", то мы серьезно к этому подходим, и говорим не только о сдерживании, но и о диалоге", - сказал он.

"Мы не рассматриваем Россию в качестве угрозы для Венгрии и точка", - констатировал Сийярто. По словам венгерского министра, он знает о том, что в Польше и странах Балтии считают иначе, и уважает эту позицию. "Мы проявляем солидарность, принимаем их подход и польский взгляд. Но нам бы хотелось, чтобы и Польша принимала позицию Венгрии, так как российско-венгерские отношения не имеют ничего общего с венгерско-польскими", - отметил он.

"Мы хотим со всеми строить отношения, опирающиеся на взаимоуважение. Мы уважаем историю наших партнеров, их культуру, их людей, но ожидаем и от других, чтобы они так же уважали и нас. Мы хотим, чтобы никто не пытался вмешиваться в наши внутренние дела, в нашу политику, не критиковал решения наших избирателей", - добавил Сийярто.