Венгрия не считает РФ угрозой и просит коллег по ЕС и НАТО уважать эту позицию

Виталий Мутко назвал себя большим поклонником Лионеля МессиСпорт 25 апреля, 15:42
Суд оставил в силе решение о демонтаже мемориальной доски адмиралу Колчаку в ПетербургеОбщество 25 апреля, 15:30
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВКультура 25 апреля, 15:29
Рейтинг ФИФА может быть изменен для стран - организаторов ЧМСпорт 25 апреля, 15:24
"Почта России" планирует доставлять товары с AvitoЭкономика и бизнес 25 апреля, 15:22
Абэ рассчитывает вместе с Путиным добиться прогресса по вопросу мирного договораМеждународная панорама 25 апреля, 15:17
Футболист "Зенита" Кокорин не вошел в состав команды на матч с "Оренбургом"Спорт 25 апреля, 15:16
Говорухин назвал мифом утверждение, что СССР был самой читающей страной в миреКультура 25 апреля, 15:16
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделенийМеждународная панорама 25 апреля, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Венгрия считает Россию важным партнером, который не представляет никакой угрозы, и просит своих коллег по ЕС и НАТО уважать эту позицию. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью польскому информационному порталу Salon24.
"Россия по-прежнему играет важную роль в Центральной Европе, нравится нам это или нет, но это факт. 85% нашего газа - импорт из России. Из-за этого отказаться от диалога с РФ невозможно. Если НАТО говорит о "диалоге и сдерживании", то мы серьезно к этому подходим, и говорим не только о сдерживании, но и о диалоге", - сказал он.
"Мы не рассматриваем Россию в качестве угрозы для Венгрии и точка", - констатировал Сийярто. По словам венгерского министра, он знает о том, что в Польше и странах Балтии считают иначе, и уважает эту позицию. "Мы проявляем солидарность, принимаем их подход и польский взгляд. Но нам бы хотелось, чтобы и Польша принимала позицию Венгрии, так как российско-венгерские отношения не имеют ничего общего с венгерско-польскими", - отметил он.
"Мы хотим со всеми строить отношения, опирающиеся на взаимоуважение. Мы уважаем историю наших партнеров, их культуру, их людей, но ожидаем и от других, чтобы они так же уважали и нас. Мы хотим, чтобы никто не пытался вмешиваться в наши внутренние дела, в нашу политику, не критиковал решения наших избирателей", - добавил Сийярто.