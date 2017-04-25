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ЕС выделил Йемену €116 млн

Международная панорама
25 апреля, 13:30 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
46 млн пойдут на гуманитарную помощь, 70 млн - на экономическое восстановление страны
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БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Европейский союз (ЕС) выделил Йемену €116 млн в качестве гуманитарной и экономической помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Пакет помощи включает €46 млн экстренной гуманитарной помощи и €70 млн на поддержку экономического восстановления страны в 2017 году", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия отметила, что ЕС рассматривает ситуацию в Йемене как один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире. По ее оценкам, 70% населения страны, которое насчитывает 18,8 млн человек, нуждается в гуманитарной помощи.

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