Опрос: Макрон победит на выборах президента Франции, опередив Ле Пен на 22% голосов

ПАРИЖ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон победит во втором туре президентских выборов во Франции, опередив своего главного соперника - лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - на 22% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного во вторник социологической службой OpinionWay.

По прогнозам этой службы, за Макрона в решающем туре президентской гонки проголосуют 61% французов, за Ле Пен - 39%.

Первый тур выборов нового главы государства прошел во Франции 23 апреля. В нем приняли участие 11 кандидатов. По его итогам, согласно данным МВД страны, основатель движения "На марше" занял первое место, набрав 24,01% голосов. Марин Ле Пен стала второй с результатом 21,30%.

Решающий тур выборов главы Пятой республики пройдет 7 мая.