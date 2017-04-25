ЕК усиливает контроль за оборотом огнестрельного оружия в Европе

БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) приняла новую директиву по усилению контроля за оборотом огнестрельного оружия в Европе. Об этом сообщила пресс-служба исполнительной власти Европейского союза (ЕС).

"Новая директива по огнестрельному оружию обеспечит более жесткий контроль за приобретением и владением оружием, чтобы криминальные и террористические группировки не могли воспользоваться недостатками легальных каналов приобретения оружия и системы регулирования его оборота", - говорится в заявлении ЕК. Еврокомиссия также отмечает, что страны-участницы ЕС должны продолжать наращивать самостоятельные усилия по борьбе с контрабандой и черным рынком оружия на своих территориях.

В соответствии с документом, значительно ужесточаются правила легального приобретения и учета боевого автоматического оружия (категория А) - теперь оно полностью запрещено для продажи частным лицам. Все страны ЕС также обязаны полностью запретить так называемое гражданское использование (например, в целях самозащиты или охоты - прим. ТАСС) короткоствольного полуавтоматического оружия с магазином от 20 патронов или длинноствольного полуавтоматического оружия с магазином от 10 патронов.

Ужесточены требования приобретения и хранения остальных категорий оружия, причем, как отмечает ЕК, директива содержит лишь "набор минимальных критериев", тогда как каждая из стран Евросоюза может принять более жесткие запретительные меры. Директива также обязывает маркировать не только каждую единицу огнестрельного оружия, но и ее ключевые компоненты (ствол, затвор), чтобы улучшить возможности отслеживания происхождения оружия и сократить в криминальном обороте количество "стволов", реконструированных из запчастей списанного оружия.

Также введены более жесткие нормы по выводу из эксплуатации и утилизации списанного огнестрельного оружия. Усилены требования по учету так называемого "обезвреженного" оружия, то есть боевого оружия, переделанного под стрельбу холостыми патронами, которое, например, используется в качестве театрального или кинореквизита и находится в свободной продаже, однако легко может быть восстановлено в своем боевом состоянии.