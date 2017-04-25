В Киеве после возмущения жителей демонтирована вывеска "Холокост кабаре"

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. "Холокост кабаре" - растяжка с такими словами, размещенная над зданием концерт-холла Bel'etage прямо напротив центральной синагоги Киева, вызвала возмущение общественности и была демонтирована спустя сутки после установки.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман в социальной сети Facebook.

"Спасибо всем неравнодушым людям и государственным структурам за моментальную реакцию. Вывеску демонтировали", - сообщил он.

Спектакль с названием "Холокост кабаре. Суд над Джоном Демьянюком", поставленный киевским театром "Мизантроп", будет впервые показан 28 апреля, билеты на него находятся в свободной продаже. "В основе пьесы - реальная история жизни бывшего охранника нацистского концлагеря, который был обвинен в убийстве почти 30 тысяч заключенных. Автор пьесы канадский драматург еврейского происхождения Джонатан Гарфинкель", - сказано в сообщении компании Concert.ua, которая занимается реализацией билетов.

В еврейской общине Украины название спектакля назвали провокацией. "Вот эту жуть повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги, продаются билеты на пятничное представление. Кому нужна эта провокация, я не знаю", - написал Асман.

Между тем в киевской мэрии считают, что "неуважения к кому-то в самой вывеске нет". "Она находится на частной территории и оскорблений не несет. Я понимаю ситуативное возмущение еврейских общин, но в слове "кабаре" нет и намека на неуважения к слову "холокост", - заявила ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова изданию "Сегодня". По ее мнению, провокационное название спектакля, скорее всего, связано с намерениями привлечь внимание к пьесе.