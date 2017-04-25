Президент Молдавии просит мнения ЕС по поводу реформы избирательной системы в республике

КИШИНЕВ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон попросил представителей Евросоюза (ЕС) высказаться по поводу инициированного им перехода к смешанной системе выборов в парламент.

"Передал подготовленный Партией социалистов Республики Молдова законопроект о переходе к смешанной избирательной системе генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунту", - цитирует президента его пресс-служба.

Согласно законодательной инициативе главы государства, половина депутатов Молдавии должна выбираться по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам. Это предложение было выдвинуто президентом в качестве компромисса на предложение правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) целиком перейти на одномандатную систему. "О недопустимости перехода к одномандатному голосованию, запланированному парламентским большинством во главе с ДПМ и Владимиром Плахотнюком были проинформированы все европейские чиновники, все структуры, которые наблюдают за выборами или высказываются о возможных изменениях избирательного законодательства", - отмечается в сообщении.

Ранее президент призвал все политические партии бойкотировать выборы, если демократы попытаются провести свое предложение через парламент. Додон также считает необходимым добиваться досрочных парламентских выборов. Против инициативы демократов высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии, среди которых и входящая в правящую коалицию Либеральная партия.

Для введения новой избирательной системы в Молдавии достаточно изменить Кодекс о выборах большинством в 52 из 101 депутата. Нынешняя правящая коалиция проевропейских партий насчитывает 57 депутатов в парламенте. Среди них 40 мандатов контролируют демократы, которые, получив на выборах 2014 года 19 мест, удвоили свое представительство за счет "перебежчиков" из других фракций. Остальные мандаты - у либералов и независимых депутатов.