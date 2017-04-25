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СММ ОБСЕ сократила число патрулей, работающих на территории ЛНР

Международная панорама
25 апреля, 15:33 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 25, апреля. /ТАСС
Ранее в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР на противотанковой мине подорвался один из двух автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ
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ЛУГАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Количество патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающих на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сократилось после подрыва автомобиля миссии на мине в Славяносербском районе. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"На данный момент точной информации нет, информация обобщается, но уже сейчас мы отмечаем факт, что намного меньше патрулей работают на территории ЛНР, - приводит его слова Луганскинформцентр. - Более детальная информация будет у нас ближе к вечеру, когда миссия ОБСЕ (в ЛНР) закончит свою (ежедневную) работу".

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР на противотанковой мине подорвался один из двух автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск - село Сокольники. В результате происшествия один представитель миссии погиб, двое получили ранения. В народной милиции и МГБ ЛНР заявили, что в районе Пришиба неоднократно фиксировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп. Генпрокуратура республики сообщила, что в совершении подрыва автомобиля СММ подозреваются военнослужащие 8-го полка специального назначения из состава Сил специальных операций ВС Украины.

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