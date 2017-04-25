Times: ЕС потребует от Лондона €2 млрд из-за потерь от неуплаты таможенных пошлин

ЛОНДОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Европейский союз намерен потребовать от Великобритании выплаты €2 млрд в качестве компенсации за потери, которые казна Брюсселя понесла от неуплаты таможенных пошлин в полном размере.

Об этом сообщила газета The Times.

По информации высокопоставленного источника издания в Брюсселе, "Государственному управлению Великобритании по налогам и таможенным сборам не удается пресечь деятельность китайских преступных группировок, которые систематически занижают стоимость товаров, импортируемых в ЕС через (порты английских городов) Дувр и Феликстоу, уходя от выплаты миллиардов фунтов стерлингов в виде таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость".

Как отметил источник в Европейской комиссии, "это мошенничество до сих пор продолжается, и Великобритания (об этом) знает". Он также дал понять, что эта проблема будет затронута при обсуждении будущих торговых отношений между Лондоном и Брюсселем.

Times утверждает, что базирующиеся в Великобритании и действующие в международном масштабе китайские преступные группировки за три года удвоили объем грузов, которые они мошенническим путем переправляют в Европу через британские порты. Например, объем произведенных в КНР предметов одежды и обуви, которые незаконным путем ввозятся в континентальную Европу с территории Соединенного Королевства, вырос за 2013-2016 годы с 192 до 407 млн кг.