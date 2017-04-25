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Отвечающий за ликвидацию последствий аварии на "Фукусима-1" министр подаст в отставку

Международная панорама
25 апреля, 15:06 UTC+3 /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Масахиро Имамура положительно высказался о том, что землетрясение 2011 г., унесшее более 18 тыс. жизней, произошло на северо-востоке, а не в центре страны, где жертв, по его мнению, было бы больше
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Министр реконструкции Масахиро Имамура

Министр реконструкции Масахиро Имамура

© REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японский министр реконструкции Масахиро Имамура, отвечающий за ликвидацию последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", принял решение подать в отставку. Об этом сообщило агентство Кyodo.

Имамура оказался в центре уже второго за этого месяц скандала, вызванного грубым поведением и неоднозначными высказываниями. Министр положительно высказался о том, что землетрясение 2011 года, унесшее жизни свыше 18 тыс. людей, произошло на северо-востоке, а не в центре страны, где жертв, по его мнению, было бы больше. Сразу после этого Имамура извинился за эти слова, назвав их неуместными. Вынужден был извиняться за своего министра и глава правительства Синдзо Абэ.

Ранее в начале апреля японский министр также публично извинялся за хамство в отношении журналиста, который задал ему вопрос об ответственности государства за судьбы добровольных беженцев из районов, пострадавших в результате катастрофы на АЭС "Фукусима-1". Взбешенный Имамура потребовал от журналиста выйти из зала и больше никогда не возвращаться. Когда тот отказался подчиниться и продолжал задавать вопросы, министр в гневе бросил ему: "Заткнись!". Оппозиция требовала отставки Имамуры уже тогда, однако премьер-министр Абэ выступил с защитой министра, и тот остался на своем посту.

После аварии из зоны АЭС было эвакуировано около 174 тыс. человек. В настоящее время по мере проведения дезактивационных работ все больше районов вокруг станции объявляются пригодными для жизни, однако их бывшие жители возвращаются туда неохотно.

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