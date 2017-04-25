Турция пересмотрит отношения с ПАСЕ из-за возобновления мониторинга

АНКАРА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция вынуждена будет пересмотреть отношения с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), решившей возобновить процедуру мониторинга ситуации в республике. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого МИД.

"Турция призывает парламентариев ПАСЕ действовать благоразумно и продемонстрировать в дальнейшем принципиальную позицию против общемировой беды - терроризма. Решение (возобновить мониторинг) игнорирует наше постоянное сотрудничество и честный диалог с Советом Европы, которые продолжаются с попытки госпереворота в Турции. Нынешняя ситуация вынуждает Турцию пересмотреть отношения с ПАСЕ", - отмечается в заявлении.

Ведомство отметило, что Турция "одновременно борется с самыми кровавыми террористическими организациями - Рабочей партией Курдистана, ФЕТО (сторонники Фетхуллаха Гюлена) и "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ. - Прим. ТАСС)". "Против этих угроз нашему конституционному строю и жизни нации в соответствии с международными обязательствами применяются необходимые пропорциональные меры. Это фундаментальное право и обязанность государства", - указал МИД.

Ведомство также резко осудило и назвало политизированным решение Ассамблеи возобновить мониторинг в Турции после того, как в 2004 году ПАСЕ начала вести с Анкарой постмониторинговый диалог. "Это несправедливое решение, принятое по политическим мотивам в противоречии с имеющимися процедурами, и мы в резкой форме осуждаем его", - говорится в заявлении. Отмечается, что решение ПАСЕ "подрывает европейские ценности, принято в интересах кругов, продвигающих исламофобию, ксенофобию, и служит интересам террористов".

Ранее сегодня депутаты ПАСЕ проголосовали за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции. В Ассамблее обеспокоены ситуацией с правами человека в республике, в частности преследованием журналистов и продлением режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года.

ПАСЕ учредила процедуру мониторинга в 1993 году. Цель мониторинга - убедиться, что все страны СЕ находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами Совета Европы, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека. В 1997 году была создана специальная комиссия по мониторингу, которая формируется партийными группами.