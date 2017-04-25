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Тереза Мэй проведет встречу с премьер-министром Японии

Международная панорама
25 апреля, 15:10 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
По словам сотрудника канцелярии на Даунинг-стрит, переговоры двух лидеров состоятся не в Лондоне, а в загородной премьерской резиденции Чекерс
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ЛОНДОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер- министр Великобритании Тереза Мэй проведет в пятницу встречу со своим японским коллегой Синдзо Абэ. Об этом  информировал официальный представитель главы британского правительства.

По словам сотрудника канцелярии на Даунинг-стрит, переговоры двух лидеров состоятся не в Лондоне, а в загородной премьерской резиденции Чекерс. Встречи в этом поместье обычно проходят в неформальной обстановке вдали от взора СМИ. По их итогам не устраивается пресс-конференций, и единственным источником информации о содержании бесед премьера с ее гостями служит лишь сухой отчет о встрече, который премьерская канцелярия размещает на сайте британского правительства.

Переговоры Мэй и Абэ пройдут в преддверии назначенных в Великобритании на 8 июня всеобщих выборов, победу на которых, скорее всего, одержит возглавляемая премьером Консервативная партия. Если этот прогноз осуществится, то тори, а соответственно, и действующая глава правительства, получат мандат на управление страной еще на 5 лет. По завершении выборов Лондон приступит к переговорам с Брюсселем сначала об условиях Brexit, а затем и о будущем торговом соглашении между Великобританией и ЕС. Исход этих переговоров имеет большое значение для Токио, поскольку японские компании осуществили огромные инвестиции в британскую экономику, в том числе в автомобилестроительный сектор.

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