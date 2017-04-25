Два новейших американских истребителя F-35A Lightning II прибыли в Эстонию

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ТАЛЛИН, 25 апреля. /ТАСС/. Два американских истребителя пятого поколения F-35A Lightning II приземлились в Эстонии на базе в Эмари. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.
"Пилотов на месте приветствовал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна", - говорится в сообщении.
Истребители, а также транспортно-заправочный самолет KC-135, прибыли в рамках запланированной тренировочной миссии ВВС США. Как ранее сообщало американское министерство обороны, истребители предполагается задействовать в учениях вместе с другой авиацией США и НАТО, находящейся в Европе, в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности. ВВС США предполагают дислоцировать F-35A в Европе на постоянной основе в начале 2020-х годов.
F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии stealth и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, предполагается приобретение самолета Израилем и Японией.