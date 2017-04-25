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Премьер Израиля отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за его контактов с оппозицией

Международная панорама
25 апреля, 16:02 дата обновления: 25 апреля, 16:35 UTC+3 БЕРЛИН Антон Долгунов, Михаил Щербаков
Зигмар Габриэль отметил, что возможная отмена встречи "не станет катастрофой" для него
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БЕРЛИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированную встречу с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, который находится с визитом в регионе. Об этом со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства сообщило агентство DPA.

Выступая в эфире немецкого телевидения, Габриэль утверждал, что возможная отмена встречи "не станет катастрофой" для него. "Это никак не изменит мое отношение к Израилю", - сказал он.

Глава МИД пояснил, что в числе правозащитников, с которыми он встречался, были "организации, достаточно резко критикующие политику Израиля по отношению к палестинцам". "Это актуальная тема, по которой мы должны формировать свое мнение, поэтому считаем нормальным с ними разговаривать", - подчеркнул он.

"По крайней мере, я не могу себе представить, что в будущем мы будем воздерживаться от таких встречи только ради правительственных аудиенций", - заключил Габриэль.

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