Глава Нацполиции Украины пожаловался, что ведомство может остаться без бензина и патронов

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев призвал правительство страны срочно увеличить финансирование его ведомства, так как в противном случае оно останется без бензина для патрульных машин и патронов к табельному оружию.

"По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании на 2017 год составляет 4,15 млрд гривен ($150 млн)", - сообщил он на коллегии МВД.

Князев, слова которого приводит издание "Левый берег", уточнил, что полиция обеспечена бензином и прочими нефтепродуктами только по июль, патронами - по май.

Он также пояснил, что госбюджет Украины на 2017 год предусматривает расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд гривен (более $623 млн), однако этих денег хватает только на обеспечение 39% потребностей ведомства. Премьер-министр страны Владимир Гройсман в свою очередь пообещал сделать все возможное для обеспечения полиции дополнительными средствами.