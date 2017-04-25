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Бывший глава нацразведки США выступит на посвященных России слушаниях в Конгрессе

Международная панорама
25 апреля, 16:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
На заседании юридического комитета Сената 8 мая обсудят тему приписываемого Москве вмешательства в прошедшие президентские выборы
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ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер и бывшая и. о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс 8 мая выступят на слушаниях в юридическом комитете Сената американского Конгресса, которые будут посвящены теме приписываемого России вмешательства в прошедшие президентские выборы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена комитета, сенатора-республиканца Чарльза Грассли.

В Конгрессе в начале мая пройдут сразу несколько слушаний по России. В минувшую пятницу стало известно, что 2 мая закрытое заседание проведет спецкомитет Палаты представителей по разведке. На него приглашены директор ФБР Джеймс Коми и глава Агентства национальной безопасности адмирал Майкл Роджерс.

Кроме того, этот же комитет пригласил Клэппера, Йейтс и бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана на свои слушания, которые должны состояться после 2 мая.

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Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам.

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