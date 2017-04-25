Медведчук назвал абсурдными заявления о том, что он представляет интересы Москвы

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает хорошие отношения с руководством Российской Федерации, так как это работает на благо Украины.

"Я действительно поддерживаю отношения с господином Путиным, потому что мои отношения, на мой взгляд, помогают интересам Украины", - сказал он в интервью изданию Financial Times.

. По его словам, заявления критиков о том, что он тайно представляет интересы России, являются "абсурдными". "Я никогда не скрывал таких своих действий", - отметил политик и добавил, что у него есть специальное разрешение на прямые перелеты между Киевом и Москвой, хотя обе страны запретили прямые рейсы.

Комментируя ситуацию вокруг минских соглашений, Медведчук признал, что эти договоренности висят на волоске. Урегулирование конфликта, по его мнению, может стать проще, если переговоры расширятся, включив в себя крупные разногласия между Москвой и Киевом, в том числе требование Кремля, чтобы Украина не вступала в НАТО.

"Украине не нужно (НАТО), - заявил Медведчук. - В сегодняшней ситуации это приведет к распаду Украины. Украина должна действовать в интересах своего развития, и (это) не включает в себя присоединение к НАТО и ЕС. Никто нас не хочет ни там, ни там".

Он настаивает на том, что Украина должна быть "суверенной, независимой" страной, но ее будущее заключается в восстановлении связей с Россией. "Я убежден, что это будут дружественные страны, прекрасные соседи. Мы были братскими странами и будем такими в будущем, - сказал Медведчук. - Я считаю, что мы - два народа, но дружеские и братские народы".

Виктор Медведчук является спецпредставителем президента Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, с декабря 2014 года занимается вопросами обмена пленными. По словам политика, в результате переговоров, в которых он принимал непосредственное участие, удалось организовать освобождение 400 человек.