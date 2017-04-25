Хамид Карзай считает важными усилия РФ по обеспечению стабильности в Афганистане

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Бывший афганский президент (2002-2014 гг.) Хамид Карзай считает важным продолжение усилий России по обеспечению стабильности в Афганистане. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Благодарю вас за то, что неизменно откликаетесь на желание Афганистана продвигать дружественные связи и сотрудничество с Россией, - сказал Карзай. - Россия по всем меркам - сосед Афганистана. Мир и стабильность нашей страны, как и нестабильность, одинаково воздействуют на Россию".

"Я свидетель сотрудничества с Россией в течение последних 15 лет в рамках присутствия США в Афганистане, - отметил он. - Вы предоставляли возможность, чтобы осуществлялись поставки оборудования НАТО на территорию Афганистана. Этот дух сотрудничества я хочу восстановить в международных отношениях".

"Очень важно продолжать ваши усилия по обеспечению стабильности в Афганистане путем мира и национального диалога", - подчеркнул бывший афганский президент.