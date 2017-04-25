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Суд в Киеве продлил арест пятерым экс-бойцам "Беркута" до 23 июня

Международная панорама
25 апреля, 17:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, апреля. /ТАСС
Бывших сотрудников спецподразделения МВД обвиняют в стрельбе по протестующим во время массовых беспорядков в феврале 2014 года
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Сотрудники "Беркута" в оцеплении у здания Верховной рады, февраль 2014 года

Сотрудники "Беркута" в оцеплении у здания Верховной рады, февраль 2014 года

© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева продлил до 23 июня арест пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в стрельбе по протестующим во время массовых беспорядков в столице в феврале 2014 года.

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"Мера пресечения в виде содержание под стражей продлена на два месяца обвиняемым Александру Маринченко, Сергую Тамтуре, Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко", - сообщил председательствующий судья Сергей Дячук. Таким образом, суд отклонил просьбу адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест.

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста обвинили находившегося в тот момент у власти президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой агрессивно настроенные люди возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре города, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Во время противостояния в Киеве 18-20 февраля 2014 года погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и участники протеста, и бойцы спецподразделения "Беркут". Однако именно последних обвиняют в стрельбе по протестующим в центре столицы.

В феврале прошлого года Генпрокуратура Украины (ГПУ) заявила, что установила личности всех виновных в этих событиях. В дальнейшем было произведено несколько арестов по событиям на "майдане". В суде уже были допрошены в качестве свидетелей ряд действующих и бывших украинских чиновников, в том числе и экс-президент Виктор Янукович.

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