Суд в Киеве продлил арест пятерым экс-бойцам "Беркута" до 23 июня

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева продлил до 23 июня арест пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в стрельбе по протестующим во время массовых беспорядков в столице в феврале 2014 года.

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"Мера пресечения в виде содержание под стражей продлена на два месяца обвиняемым Александру Маринченко, Сергую Тамтуре, Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко", - сообщил председательствующий судья Сергей Дячук. Таким образом, суд отклонил просьбу адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест.

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста обвинили находившегося в тот момент у власти президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой агрессивно настроенные люди возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре города, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Во время противостояния в Киеве 18-20 февраля 2014 года погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и участники протеста, и бойцы спецподразделения "Беркут". Однако именно последних обвиняют в стрельбе по протестующим в центре столицы.

В феврале прошлого года Генпрокуратура Украины (ГПУ) заявила, что установила личности всех виновных в этих событиях. В дальнейшем было произведено несколько арестов по событиям на "майдане". В суде уже были допрошены в качестве свидетелей ряд действующих и бывших украинских чиновников, в том числе и экс-президент Виктор Янукович.