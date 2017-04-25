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Приднестровье не готово обсуждать свой статус в составе Молдавии

Международная панорама
25 апреля, 17:56 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
При этом президент республики Вадим Красносельский готов обсуждать "любые проблемы экономического, гуманитарного, культурного характера"
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ТИРАСПОЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Власти непризнанного Приднестровья не готовы обсуждать на переговорах с Кишиневом свой статус в составе объединенной Молдавии. Об этом заявил журналистам президент республики Вадим Красносельский.

"Я не готов вести переговоры по политическому урегулированию, так как наш народ определил вектор развития - независимость Приднестровья. Он ясен и понятен. При этом я готов обсуждать любые проблемы экономического, гуманитарного, культурного характера. И мы их обсуждаем", - цитирует Красносельского его пресс-служба.

Тирасполь сделал несколько шагов навстречу Кишиневу, решив ряд спорных вопросов, и теперь ждет ответных шагов, обратил внимание лидер Приднестровья. Среди них он выделил решение проблемы обучения в молдавских школах на латинской графике, в то время как в Приднестровье с советских времен пишут на кириллице, проблемы совместного землепользования в Дубоссарском районе и вопросов миграционного характера. "Решается такая серьезная проблема, как прекращение политически мотивированных уголовных дел", - сказал Красносельский.

По его словам, в ответ Тирасполь не только не видит от Кишинева шагов навстречу, но и ощущает все больший натиск. Президент вновь выразил обеспокоенность планами Молдавии по установлению контроля над приднестровским участком молдавско-украинской границы. Он опасается, что таким способом Кишинев может установить контроль над внешнеторговой деятельностью непризнанной республики и оказывать на нее давление.

"На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда решение принимается за спиной Тирасполя. Абсолютно игнорируется воля приднестровского народа. Ставится под угрозу мир и экономическая безопасность на данной территории, - сказал Красносельский. - Компромисс - это встречное движение, а когда движение одностороннее, это уступки".

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