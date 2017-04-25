Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники конференции по Йемену собрали более $1 млрд для гуманитарной помощи

Международная панорама
25 апреля, 18:15 UTC+3 ЖЕНЕВА 25, апреля. /ТАСС
К концу года всего планируется собрать $2,1 млрд
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 25 апреля. /ТАСС/. Донорская конференция по Йемену собрала более половины из $2,1 млрд, необходимых для помощи стране в 2017 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Как вы знаете, мы ставили целью собрать $2,1 млрд в 2017 году, - сказал он. - На конференции удалось собрать более половины этой суммы", - сказал он.

"Сейчас апрель, так что это очень хороший сигнал, дающий уверенность, что к концу (года) мы достигнем своей цели", - добавил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН уточнил, что общая сумма, обещанная участниками донорской конференции, составила $1,1 млрд. "Теперь нам необходимы три вещи - (гуманитарный) доступ, доступ и еще раз доступ", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы
2
Аксенов: запрет на строительство в Крыму будет снят в течение месяца
3
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
4
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
5
Собянин: дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из монолита
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
Темы дня
Загрузка...
Реклама