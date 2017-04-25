Участники конференции по Йемену собрали более $1 млрд для гуманитарной помощи

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ЖЕНЕВА, 25 апреля. /ТАСС/. Донорская конференция по Йемену собрала более половины из $2,1 млрд, необходимых для помощи стране в 2017 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Как вы знаете, мы ставили целью собрать $2,1 млрд в 2017 году, - сказал он. - На конференции удалось собрать более половины этой суммы", - сказал он.
"Сейчас апрель, так что это очень хороший сигнал, дающий уверенность, что к концу (года) мы достигнем своей цели", - добавил Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН уточнил, что общая сумма, обещанная участниками донорской конференции, составила $1,1 млрд. "Теперь нам необходимы три вещи - (гуманитарный) доступ, доступ и еще раз доступ", - добавил он.