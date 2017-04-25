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Ягланд считает, что в Крым надо отправить миссию Комитета по предупреждению пыток

Международная панорама
25 апреля, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Генеральный секретарь Совета Европы заявил, что получает "вызывающие беспокойства сообщения о ситуации в тюрьмах" на полуострове
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд считает, что надо отправить в Крым миссию действующего под эгидой СЕ Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Об этом он заявил, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Я получаю вызывающие беспокойства сообщения о ситуации в тюрьмах в Крыму, поэтому я исхожу из того, что мы должны всячески настаивать на направлении миссии Европейского комитета по предупреждению пыток в Крым. Мы считаем, что они должны получить доступ туда и проделать там свою работу", - сказал он.

Российская делегация не участвует в проходящей сейчас в Страсбурге весенней сессии ПАСЕ. В апреле 2014 года представители России были лишены основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года; не участвовала она в работе ассамблеи и в 2016 году.

Ранее председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.

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Ситуация в Крыму Разногласия между РФ и ПАСЕ
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