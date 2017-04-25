Генсек ОБСЕ: с начала 2017 года в Донбассе погибли 140 мирных жителей

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ОБСЕ обеспокоена безопасностью мирных жителей в Донбассе, где с начала года погибли 140 гражданских лиц. Об этом сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы очень обеспокоены условиями жизни мирных жителей и их безопасностью в Донбассе. С начала текущего года в зоне конфликта погибли 140 гражданских лиц", - информировал он.
Кроме того, по сведениям Занньера, "за последнюю неделю было зафиксировано около 4 тыс. нарушений режима прекращения огня". "Я призываю обе стороны принимать меры, чтобы уменьшить число инцидентов", - заявил глава ОБСЕ.
"Мы видим ухудшение ситуации и все большую политизацию конфликта", - добавил Занньер.
"Конечно, мы даем инструкции по безопасности своим сотрудникам, рекомендуем автомобилям всегда следовать по середине дороги", - отметил он. Тем не менее, по мнению Занньера, безопасность сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полностью не обеспечена. "Сейчас нам приходится работать ближе к зоне конфликта, что подвергает риску наблюдателей", - пояснил генсек организации.