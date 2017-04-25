Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ОБСЕ: с начала 2017 года в Донбассе погибли 140 мирных жителей

Международная панорама
25 апреля, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Ламберто Занньер также сообщил, что за последнюю неделю было зафиксировано около 4 тыс. нарушений режима прекращения огня
Поделиться
Материал из 1 страницы
Ламберто Заньер

Ламберто Заньер

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ОБСЕ обеспокоена безопасностью мирных жителей в Донбассе, где с начала года погибли 140 гражданских лиц. Об этом сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы очень обеспокоены условиями жизни мирных жителей и их безопасностью в Донбассе. С начала текущего года в зоне конфликта погибли 140 гражданских лиц", - информировал он.

Кроме того, по сведениям Занньера, "за последнюю неделю было зафиксировано около 4 тыс. нарушений режима прекращения огня". "Я призываю обе стороны принимать меры, чтобы уменьшить число инцидентов", - заявил глава ОБСЕ.

"Мы видим ухудшение ситуации и все большую политизацию конфликта", - добавил Занньер.

"Конечно, мы даем инструкции по безопасности своим сотрудникам, рекомендуем автомобилям всегда следовать по середине дороги", - отметил он. Тем не менее, по мнению Занньера, безопасность сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полностью не обеспечена. "Сейчас нам приходится работать ближе к зоне конфликта, что подвергает риску наблюдателей", - пояснил генсек организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Макрона и его супругу
2
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
3
Аксенов: запрет на строительство в Крыму будет снят в течение месяца
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Серийное производство российских двигателей для кораблей ВМФ РФ начнется с 2018 года
7
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
Темы дня
Загрузка...
Реклама