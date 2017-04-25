Трамп пообещал бороться с антисемитизмом и предрассудками

Украина в ближайшее время может прекратить электроснабжение ДНРМеждународная панорама 25 апреля, 20:23
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в ЯлтеМеждународная панорама 25 апреля, 20:20
Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионате РоссииСпорт 25 апреля, 20:19
Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 25 апреля, 20:14
Зарплата сотрудников Сбербанка в 2016 г. в среднем выросла на 8%Экономика и бизнес 25 апреля, 20:07
Генсек ОБСЕ: с начала 2017 года в Донбассе погибли 140 мирных жителейМеждународная панорама 25 апреля, 19:29
Рэпер Дрейк стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2016 годаКультура 25 апреля, 19:11
Чакветадзе: Шарапова способна к концу года войти в первую десятку мирового теннисаСпорт 25 апреля, 19:03
Путин поддержал создание системы продвижения российских товаров на внутреннем рынкеЭкономика и бизнес 25 апреля, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в своей речи, посвященной памяти жертв Холокоста, пообещал приложить усилия для борьбы с антисемитизмом и предрассудками.
"Мое обещание вам: мы будем противостоять антисемитизму. Мы искореним предрассудки, мы будем осуждать ненависть, мы будем говорить, мы будем действовать", - сказал он, выступая в Капитолии. "Те, кто отрицают Холокост, являются сообщниками этого зла" - добавил он.
По словам американского лидера, история жертв Холокоста напоминает о том, что нельзя "уклоняться от того, чтобы говорить правду о зле", которое "всегда хочет развязать войну с невиновными". "Сегодня мы даем себе зарок - никогда больше", - резюмировал Трамп.
Согласно данным, представленным ранее организацией "Лига борьбы с диффамацией", за первый квартал 2017-го в США был зафиксирован 541 инцидент, произошедший на почве антисемитизма. Для сравнения: за весь 2016 год в стране произошло 1266 аналогичных случаев. Они включают в себя угрозы, притеснения, вандализм, телефонный терроризм.