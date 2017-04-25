Еще один задержанный по делу о теракте в Стокгольме отпущен на свободу

СТОКГОЛЬМ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Мужчина, задержанный в минувшее воскресенье полицией по делу о теракте в Стокгольме, отпущен на свободу. Об этом информировала прокуратура.

"Этот человек больше не находится под подозрением", - отмечается в сообщении для прессы, размещенном на сайте ведомства.

Ранее 11 апреля прокуратура отпустила еще одного задержанного по делу о теракте в шведской столице.

Таким образом под стражей остается только предполагаемый исполнитель теракта, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Обвинения ему будет предъявлены до 11 мая.

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, четверо погибли.