Иран и "шестерка" не согласовали вопрос закупки Тегераном уранового сырья

ВЕНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Участники Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе не согласовали вопрос закупки Тегераном уранового концентрата. Об этом заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Аббас Арагчи по итогам заседания в Вене.

"Иран продолжает консультации по закупке уранового концентрата и участники Совместной комиссии по выполнению СВПД не пришли к единому мнению по этому вопросу", - отметил Арагчи.