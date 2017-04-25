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ВВС Турции нейтрализовали в Ираке и Сирии 70 членов Рабочей партии Курдистана

Международная панорама
25 апреля, 20:18 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Генштаб ВС республики подчеркнул, что "морально-психологическое состояние в рядах террористов крайне подорвано"
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АНКАРА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая авиация нейтрализовала в Ираке и Сирии десятки членов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в стране террористической. Об этом сообщил Генштаб ВС республики.

"25 апреля в результате операции ВВС Турции на севере Ирака в горах Синджар и северо-востоке Сирии в горах Карачок были полностью поражены отмеченные цели террористов. По сведениям из различных источников, в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии - 30 террористов", - сообщили военные.

Также отмечается, что "морально-психологическое состояние в рядах террористов крайне подорвано".

Операция была предпринята минувшей ночью. Турецкая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по лагерям РПК в Ираке и Сирии, по укрытиям, складам с оружием и командным пунктам.

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