ПАСЕ вновь выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека на Северном Кавказе

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека на Северном Кавказе.

Ассамблея высказала сожаление по поводу того, что большинство ее рекомендаций российским властям по улучшению ситуации в данной сфере, содержавшиеся в резолюции, принятой в 2010 году, не были выполнены. В то же время ПАСЕ выступила с осуждением актов терроризма и призвала все страны, входящие в Совет Европы, сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом.

"ПАСЕ... подчеркивает, что она по-прежнему считает ситуацию в Северокавказском регионе в отношении гарантий прав человека и соблюдения верховенства закона одной из самых серьезных и самых чувствительных в географическом районе Совета Европы", - говорится в резолюции. "Ассамблея вновь заявляет о своем твердом осуждении всех актов терроризма и выражает свое сочувствие и солидарность семьям всех жертв насилия в этом неспокойном регионе", - отмечается в документе.

Российская делегация не участвует в проходящей в Страсбурге весенней сессии ПАСЕ. В апреле 2014 года представители России были лишены основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года; не участвовала она в работе ассамблеи и в 2016 году.

Ранее председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.