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В ООН призвали не усугублять страдания жителей Донбасса проблемами с электричеством

Международная панорама
25 апреля, 20:27 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
25 апреля украинское предприятие "Луганское энергетическое объединение" прекратило поставки электроэнергии на территорию ЛНР
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Стефан Дюжаррик

Стефан Дюжаррик

© AP Photo/Bebeto Matthews

ООН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Стороны конфликта на Украине должны обеспечить условия, при которых мирные жители Донбасса не подвергались бы дополнительным страданиям. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе ТАСС решение Киева прекратить поставки электроэнергии в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

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"Важно, чтобы гражданское население, которое оказалось в эпицентре боевых действий, не страдало еще больше", - сказал Дюжаррик.

25 апреля с 00:00 украинское предприятие "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) прекратило поставки электроэнергии на территорию ЛНР. В республике заявили, что к 02:00 мск 25 апреля им удалось полностью перейти на внутренние ресурсы и возобновить электроснабжение.

Минэнерго РФ приняло решение об обеспечении электроэнергией ЛНР с территории Российской Федерации "в рамках оказания гуманитарной помощи населению". Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обесточивание Киевом Луганской области - это еще один шаг по отторжению Донбасса. Этот шаг противоречит духу минских соглашений и отдаляет от окончательной цели, подчеркнул Песков.

Кроме того, вечером 25 апреля глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что Киев не исключает прекращение поставок электроэнергии и в провозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) после завершения строительства дополнительного участка линии электропередачи в Авдеевку.

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