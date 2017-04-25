Замгенсека ООН примет участие в Московской конференции по международной безопасности

ООН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман примет участие в Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС о целях визита Фелтмана в Москву.

"Джеффри Фелтман находится в Москве, он примет участие в Московской конференции по международной безопасности, где выступит с посланием от генерального секретаря, а также проведет ряд двусторонних встреч", - сказал Дюжаррик.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Фелтман провел встречу с заместителем министра иностранных дел Олегом Сыромолотовым, обсудив с ним повышение эффективности деятельности антитеррористических структур ООН, а также реализацию программ всемирной организации по противодействию новым вызовам и угрозам в регионе Центральной Азии.

VI Московская конференция по международной безопасности, которую организует Министерство обороны РФ, пройдет 26-27 апреля. Планируется, что на ней будут обсуждаться вопросы борьбы с международным терроризмом, вызовы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также "роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира". На форуме ожидается участие около 700 гостей из 72 стран, в том числе более 20 глав оборонных ведомств.