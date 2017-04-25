Конгрессмены заподозрили экс-помощника Трампа в незаконном получении денег от РФ

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, судя по всему, не получал разрешения на получение денежных средств от иностранных лиц. С таким заявлением выступили председатель комитета по надзору и государственной реформе Палаты представителей Конгресса республиканец Джейсон Чаффетс и старший демократ комитета Элайджа Каммингс.

В начале апреля Белый дом опубликовал декларацию о доходах отставного генерала сухопутных войск Флинна, который в январе-феврале 2017 года занимал должность помощника главы государства. Он, в частности, задекларировал более $827 тыс., полученных им во время работы в консалтинговой фирме Flynn Intel Group, созданной им и его партнерами в 2015 году. Данная структура официально считается "иностранным агентом", так как она занималась продвижением интересов турецкого правительства. Кроме того, он сотрудничал с телеканалом RT и авиакомпанией "Волга-Днепр", совершая для этого поездки в Россию.

"Как бывший офицер, вы не можете просто так получать деньги от России, Турции или от кого-то еще. По всей видимости, если он брал эти деньги, то это было нарушением", - сказал Чаффетс. "Лично я не видел никакой информации или данных, подтверждавших, что генерал Флинн все делал по закону. Он должен был получить разрешение от госсекретаря и министра сухопутных войск до того, как отправляться в Россию", - добавил конгрессмен, заметив, что Флинн не мог просто так выполнять свои договоренности на территории РФ и получать за это выплаты.

Каммингс в свою очередь рассказал о том, что ранее он и Чаффетс официально попросили Белый дом предоставить им документы, касавшиеся "контактов Флинна с иностранцами". В прошлую среду законодатели получили отказ. "Нам нужна возможность задать вопросы Флинну напрямую", - отметил конгрессмен.

Чаффетс также подчеркивал, что комитет не выносит никакого обвинительно заключения. Однако его члены попросят разобраться в этой ситуации министра и генерального инспектора сухопутных войск.

Свой пост в администрации бывший генерал был вынужден оставить в 14 февраля текущего года после того, как выяснилось, что он неполно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных контактах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.