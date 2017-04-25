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ДНР: мирный житель ранен при обстреле украинскими силовиками окраины Донецка

Международная панорама
25 апреля, 22:11 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 25, апреля. /ТАСС
Житель 1981 года рождения пострадал в ходе обстрела поселка Трудовские
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ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Мирный житель получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Трудовские Петровского района Донецка. Об этом сообщил источник Донецкого агентства новостей в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Трудовские осколочное ранение получил мирный житель 1981 года рождения", - сообщил представитель командования.

Ранее 25 апреля в оперативном командовании ДНР заявили о 30 нарушениях "режима тишины" со стороны украинской армии за сутки. Кроме того, сообщалось еще о двух мирных жителях, пострадавших в ходе обстрела поселка Трудовские.

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