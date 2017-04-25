ДНР: мирный житель ранен при обстреле украинскими силовиками окраины Донецка

Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 6 тыс. пунктовЭкономика и бизнес 25 апреля, 22:49
Самедов: футболистам "Спартака" было очень сложно настроиться на матч с "Уралом"Спорт 25 апреля, 22:48
Юлия Самойлова впервые выступила после запрета участвовать в "Евровидении"Культура 25 апреля, 22:41
Эрдоган: Турция пересмотрит свою позицию по стремлению к членству в ЕСМеждународная панорама 25 апреля, 22:27
Каррера: "Спартак" в матче с "Уралом" правильно отреагировал на поражение от "Ростова"Спорт 25 апреля, 22:15
Каррера: вопрос с участием Зе Луиша и Луиса Адриано в матче с ЦСКА прояснится в средуСпорт 25 апреля, 22:04
Макрон признал, что победа во втором туре выборов президента Франции ему не гарантированаМеждународная панорама 25 апреля, 22:03
Тарханов: негатив от судейства в Петербурге сказался на игре "Урала" со "Спартаком"Спорт 25 апреля, 21:56
Авен: в матче с "Уралом" было заметно, что игроки "Спартака" никогда не были чемпионамиСпорт 25 апреля, 21:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Мирный житель получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Трудовские Петровского района Донецка. Об этом сообщил источник Донецкого агентства новостей в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"В результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Трудовские осколочное ранение получил мирный житель 1981 года рождения", - сообщил представитель командования.
Ранее 25 апреля в оперативном командовании ДНР заявили о 30 нарушениях "режима тишины" со стороны украинской армии за сутки. Кроме того, сообщалось еще о двух мирных жителях, пострадавших в ходе обстрела поселка Трудовские.