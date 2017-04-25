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Госдеп США обеспокоен ударами ВВС Турции на севере Сирии и Ирака

Международная панорама
25 апреля, 22:10 UTC+3 /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Ранее Fox News сообщил, что турецкая авиация нанесла несколько авиаударов по позициям сирийских вооруженных группировок и иракских курдов, получающих поддержку со стороны США
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ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность нескоординированными с Вашингтоном и международной контртеррористической коалицией удары ВВС Турции на севере Сирии и Ирака. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер во время регулярного брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Мы крайне озабочены сегодняшними авиаударами ВВС Турции на севере Сирии, а также на севере Ирака, осуществленными без должной координации с США или международной коалицией", - сказал он. "Мы выразили нашу обеспокоенность напрямую правительству Турции", - добавил он.

"К сожалению, бомбардировка привела к гибели людей из числа сотрудничающих с нами сил, борющихся с (запрещенной в РФ террористической группировкой, ИГ) "Исламским государством", - сказал Тонер. При этом он добавил, что погибли несколько бойцов курдских военизированных формирований "пешмерга". Однако точно число жертв он не уточнил.

"Крайне важно, чтобы Турция и все наши партнеры в своих действиях, направленных на разгром ИГ, тесно координировали свои шаги с тем, чтобы гарантировать безопасность сотрудников коалиции в этих регионах", - добавил Тонер.

Ранее телекомпания Fox News со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что турецкая авиация нанесла несколько авиаударов по позициям сирийских вооруженных группировок и иракских курдов, получающих поддержку со стороны США.

По информации телеканала, в результате бомбардировок погибли более десятка человек. Как сообщили источники Fox News, американские военные инструкторы, которые как правило занимаются подготовкой некоторых вооруженных формирований в Сирии и Ираке, не пострадали.

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