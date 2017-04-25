Эрдоган: Турция пересмотрит свою позицию по стремлению к членству в ЕС

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Анкара пересмотрит свою позицию относительно возможного членства в ЕС, так как Брюссель затягивает переговоры по данному вопросу, а некоторые европейские страны и вовсе враждебно относятся к Турции. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в опубликованном интервью агентству Reuters.
"Если они не действуют искренне, мы должны найти путь назад. Почему мы должны стремиться к этому и далее? Мы ведем переговоры уже 54 года", - сказал он, добавив, что вопрос о членстве Турции в ЕС может быть вынесен на общенациональный референдум.
"Великобритания спросила свой народ, и они проголосовали за выход из ЕС. Теперь они со спокойствием и уверенностью двигаются в новое будущее. Это было и в Норвегии. То же самое может произойти и в Турции", - подчеркнул Эрдоган, отметив, что ЕС находится "на грани исчезновения".
"Одно или два государства не смогут поддерживать жизнедеятельность ЕС. Чтобы сделать союз сильным, нужна такая страна, как Турция: другая страна, которая представляет другую веру, - считает он. - Но не похоже, чтобы члены ЕС это осознавали. Им представляется крайне сложным принять мусульманское государство, такое как Турция".
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции. Они обеспокоены ситуацией с правами человека в республике, которая является членом Совета Европы с 1949 года, в частности в связи с преследованием журналистов и продлением режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года. В ответ в турецком МИД заявили, что пересмотрят отношения с ПАСЕ. Эрдоган в интервью Reuters отметил, что Анкара не приемлет это решение, и назвал его "совершенно политизированным".
Еще до принятия ПАСЕ данного решения турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым в интервью Bloomberg призвал Брюссель окончательно определиться с тем, хочет ли Евросоюз видеть Турцию в качестве своего члена.