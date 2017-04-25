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Визит Земана в США откладывается из-за кризиса вокруг КНДР

Международная панорама
25 апреля, 22:47 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 25, апреля. /ТАСС
С американской стороной ведутся переговоры, чтобы визит состоялся в течение текущего года, передает чешский посол в Америке Гинек Кмоничек
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ПРАГА, 25 апреля. /ТАСС/. Запланированный на конец апреля визит президента Чехии Милоша Земана в США переносится на неопределенный срок. Это связано с тем, что Белый дом сосредоточен на решении кризиса на Корейском полуострове. Об этом сообщила сетевая страница пражского телеканала CT24 со ссылкой на чешского посла в Америке Гинека Кмоничека.

"Визит президента Милоша Земана в Белый дом пока переносится из-за (необходимости - прим. ТАСС) решения северокорейского кризиса. Для администрации президента Дональда Трампа это является наивысшим приоритетом", - сообщил посол.

Гинек Кмоничек также информировал, что с американской стороной ведутся переговоры о том, чтобы визит состоялся в течение текущего года.

Милош Земан в ходе американской президентской предвыборной кампании публично поддержал Дональда Трампа. Вскоре после его избрания между ними состоялся телефонный разговор. Хозяин Пражского града затем сообщил, что получил приглашение посетить Белый дом одним из первых среди лидеров государств-членов Евросоюза.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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