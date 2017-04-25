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Трамп назначил нового директора Секретной службы

Международная панорама
25 апреля, 22:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ведомство возглавил первый замглавы Службы пограничного и таможенного контроля, отставной генерал-майор морской пехоты Рэндольф Аллес
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ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп назначил отставного генерал-майора морской пехоты Рэндольфа Аллеса директором Секретной службы, которая отвечает за охрану первых лиц государства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Господин Аллес на данный момент исполняет обязанности первого заместителя главы Службы пограничного и таможенного контроля. Ранее он руководил воздушными и морскими операциями Службы", - говорится в сообщении. До этого Аллес на протяжении 35 лет проходил службу в Корпусе морской пехоты США, в отставку он вышел в 2011 году в звании генерал-майора.

Последним пост главы Секретной службы занимал Джозеф Клэнси, он покинул пост 4 марта. После его отставки обязанности руководителя ведомства исполнял Уильям Калахан.

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