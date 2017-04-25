Земан назвал геноцид армян одним из худших зверств современности

ПРАГА, 25 апреля. /ТАСС/. Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из худших зверств в новейшей истории. Об этом, как сообщил журналистам пресс- секретарь Пражского града Иржи Овчачек, президент Чехии Милош Земан написал в письме, направленном духовному лидеру армянской общины в республике.

"Мы вспоминаем 102-ю годовщину с того времени, когда на территории Армении (в Османской империи - прим. ТАСС) прошли массовые убийства армянского населения, - отмечается в документе. - Я несколько раз лично, в последнем случае во время государственного визита в Армению и на переговорах с президентом Сержем Саргсяном в июне прошлого года, назвал эти зверства геноцидом".

Милош Земан подчеркнул, что "невозможно не вспоминать о событиях, в результате которых лишились жизни 1,5 миллиона невинных людей". "Это одно из наихудших зверств, свидетелем которого было человечество", - отметил глава Чехии.

Ранее Палата депутатов (нижняя палата - прим. ТАСС) парламента Чехии приняла постановление, в котом осудила геноцид армянского народа в Османской империи.

До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.