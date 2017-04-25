Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Земан назвал геноцид армян одним из худших зверств современности

Международная панорама
25 апреля, 22:54 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 25, апреля. /ТАСС
Президент Чехии подчеркнул, что "невозможно не вспоминать о событиях, в результате которых лишились жизни 1,5 миллиона невинных людей"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 25 апреля. /ТАСС/. Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из худших зверств в новейшей истории. Об этом, как сообщил журналистам пресс- секретарь Пражского града Иржи Овчачек, президент Чехии Милош Земан написал в письме, направленном духовному лидеру армянской общины в республике.

"Мы вспоминаем 102-ю годовщину с того времени, когда на территории Армении (в Османской империи - прим. ТАСС) прошли массовые убийства армянского населения, - отмечается в документе. - Я несколько раз лично, в последнем случае во время государственного визита в Армению и на переговорах с президентом Сержем Саргсяном в июне прошлого года, назвал эти зверства геноцидом".

Милош Земан подчеркнул, что "невозможно не вспоминать о событиях, в результате которых лишились жизни 1,5 миллиона невинных людей". "Это одно из наихудших зверств, свидетелем которого было человечество", - отметил глава Чехии.

Ранее Палата депутатов (нижняя палата - прим. ТАСС) парламента Чехии приняла постановление, в котом осудила геноцид армянского народа в Османской империи.

До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. В 1915 году в результате депортации и систематических убийств погибли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн армян. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия
Персоны
Земан, Милош
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в Ялте
2
Самолет с Мединским и Говорухиным вылетел из Омска в Москву
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Макрона и его супругу
5
Юлия Самойлова впервые выступила после запрета участвовать в "Евровидении"
6
Макрон признал, что победа во втором туре выборов президента Франции ему не гарантирована
7
Госдеп США обеспокоен ударами ВВС Турции на севере Сирии и Ирака
Темы дня
Загрузка...
Реклама