WP: республиканцы предложили проект бюджета США без учета строительства стены на границе

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Лидеры Республиканской партии в Конгрессе США предложили проект бюджета, в котором отсутствует статья расходов на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на помощников законодателей.

По данным издания, республиканцы пошли на этот шаг, чтобы не допустить уже на той неделе вынужденной приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год (в стране начинается 1 октября). Однако они настояли на увеличении расходов на безопасность границ и оборону. Авторы документа планируют выделить деньги на финансирование работ по ремонту существующих заградительных сооружений на границе и модернизации средств наблюдения и слежения за пограничными участками.

Представители обеих партий все еще расходятся во мнениях, в частности, по включению в проект бюджета финансирования субсидий по введенной прежней администрацией демократа Барака Обамы и получившей название Obamacare системе медицинского страхования. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл также заявил сегодня, что надеется достичь соглашения "в ближайшие несколько дней" по проекту бюджета сроком до 30 сентября. Он подчеркнул, что слишком рано говорить о краткосрочном решении проблемы приостановки работы федерального правительства.

Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической "партии власти" не было большинства среди законодателей. Но теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией от которой Трампа был избран на пост президента Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. При этом сам республиканец во время своей предвыборной кампании в прошлом году указывал, что стоимость проекта строительства составит $12 млрд, а его однопартийцы - спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан и Макконнелл - говорили о $15 млрд. Трамп неоднократно заявлял, что за строительство стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что Мексика рассчитывает на хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за возведение стены.