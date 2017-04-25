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Спектакль "Холокост кабаре" отменен в Киеве после скандала

Международная панорама
25 апреля, 22:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, апреля. /ТАСС
Растяжка с названием спектакля была размещена напротив центральной синагоги города
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КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Премьера спектакля под названием "Холокост кабаре", афиша которого была демонтирована из-за возмущения граждан, отменена в Киеве. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман на своей страничке в Facebook.

"Пьесы с названием "Холокост кабаре" в Киеве не будет. Просто потому, что есть слова, которые нельзя трогать бесчувственными руками и которые нельзя превращать в крикливый рекламный бренд", - сообщил он.

Спектакль с названием "Холокост кабаре. Суд над Джоном Демьянюком", поставленный киевским театром "Мизантроп", планировалось впервые показать на Украине 28 апреля, билеты на него находятся в свободной продаже. "В основе пьесы - реальная история жизни бывшего охранника нацистского концлагеря, который был обвинен в убийстве почти 30 тысяч заключенных. Автор пьесы - канадский драматург еврейского происхождения Джонатан Гарфинкель", - говорится в сообщении компании Concert.ua, которая занимается реализацией билетов.

Растяжка с названием спектакля "Холокост кабаре", размещенная над зданием концерт-холла Bel'etage прямо напротив центральной синагоги Киева, вызвала возмущение общественности и была демонтирована спустя сутки после установки. В еврейской общине Украины название спектакля назвали провокацией.

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