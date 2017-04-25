Россия предостерегла Совбез ООН от ужесточения санкций в отношении Южного Судана

ООН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Члены Совета Безопасности ООН вновь разошлись во взглядах касательно необходимости введения оружейного эмбарго и ужесточения санкций в отношении Южного Судана. В то время как делегации западных государств высказались в пользу этих мер, Россия и Китай вновь указали на их нецелесообразность.

"Наша позиция по ужесточению санкций СБ против Южного Судана остается неизменной: прочный мир в Южный Судан принесет не оружейное эмбарго СБ ООН, а целенаправленные меры по разоружению населения, а также демобилизации и реинтеграции комбатантов", - подчеркнул и. о. постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев.

Он призвал коллег по СБ "прислушаться к мнению региональных держав о том, что дискуссия о введении дополнительных рестрикций в отношении Джубы несвоевременна". Дипломат обратил внимание на "двойственность подходов" западных государств, которые выступают "ярыми поборниками" оружейного эмбарго в зале Совбеза, а за его пределами оказывают давление на независимых экспертов СБ, "расследующих их возможную причастность к поставкам оружия" в Южный Судан.

За введение новых рестрикций против африканской страны на заседании Совета высказались Великобритания, США и Франция, являющиеся постоянными членами СБ. "Я призываю этот Совет задействовать доступные инструменты, в том числе дальнейшие санкции и оружейное эмбарго, в противном случае насилие и бесчинства будут продолжаться", - сказала постпред США Никки Хейли, обвинившая южносуданские власти в том, что они морят голодом собственный народ и препятствуют гуманитарным операциям в стране. В свою очередь британский постпред Мэттью Райкрофт призвал международное сообщество использовать "все доступные средства, чтобы отвести Южный Судан от пропасти". "Диалог необходим, но также необходимо и давление", - отметил он.

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Южном Судане Дэвид Ширер в свою очередь сообщил, что с июля 2016 года ситуация в этой стране развивается в сторону дальнейшего обострения. При этом ни правительство, ни мятежники не демонстрируют готовность к диалогу.

Конфликт в Южном Судане начался в середине декабря 2013 года между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является его бывший заместитель Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Несмотря на подписанное в августе 2015 года мирное соглашение, в июле минувшего года в столице страны Джубе возобновились ожесточенные столкновения.

По данным ООН, за время конфликта в республике, обретшей независимость в 2011 году, погибли не менее 10 тысяч человек, более 7 млн нуждаются в гуманитарной помощи. В минувшем декабре Совбез отклонил предложенный США проект резолюции о введении в отношении Южного Судана оружейного эмбарго.