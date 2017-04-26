В Минске состоится заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы должно состояться в Минске спустя всего несколько дней после трагического инцидента в Донбассе, где в результате подрыва на противотанковой мине погиб сотрудник миссии ОБСЕ.

Это происшествие, вызвавшее широкий международный резонанс, стало, по словам главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, "трагическим напоминанием" об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины, который продолжает уносить жизни невинных людей. С призывом придерживаться минских соглашений и активизировать усилия в мирном процессе в эти дни к сторонам конфликта обратились руководство ОБСЕ, ЕС, ООН, Белого дома, лидеры "нормандской четверки".

В МИД РФ отметили, что обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса мирного урегулирования. "Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского комплекса мер", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве и в очередной раз обратились к сторонам конфликта с призывом начать прямые переговоры.

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, назвав случившееся диверсией, подчеркнул, что жертвой взрыва могли стать мирные жители, и пообещал рассмотреть трагический факт на ближайшем заседании в Минске. При этом заседание подгруппы по безопасности в связи со срочным выездом координатора от ОБСЕ Эртугрула Апакана на место происшествия отложили на неопределенный срок

Необходимо беспристрастное расследование

Глава МИД РФ Сергей Лавров на состоявшихся накануне переговорах с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером заявил, что Россия настаивает на быстром, транспарентном и беспристрастном расследовании трагического инцидента и обязательном участии в этом процессе контактной группы. "Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду с СММ представители контактной группы, Совместного центра по контролю и координации, власти Украины и ЛНР (провозглашенной Луганской народной республики)", - отметил он.

Участие контактной группы, по мнению главы МИД, необходимо и при разработке мер по обеспечению безопасности сотрудников ОБСЕ. "Убеждены, что меры по обеспечению должной безопасности сотрудников миссии должны быть дополнительно ужесточены,- сказал Лавров. - Для этого необходимо активизировать работу и в рамках контактной группы, и рамках Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня".

Старая инициатива

Сразу же вслед за инцидентом появились первые версии случившегося. На Украине и в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) были начаты расследования. В ЛНР сообщили, что в районе села Пришиб Славяносербского района, где произошел подрыв автомобиля ОБСЕ, неоднократно фиксировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп, и заявили, что подозревают военнослужащих 8-го полка спецназа из состава Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник высказал мнение, что подрыв миссии - это провокация, которая "четко укладывается в давнее стремление Киева ввести вооруженную международную миссию".

Вечером того же дня, когда погиб сотрудник миссии ОБСЕ (американский медик), президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсеном действительно вернулся к своей давней идее о необходимости размещения в Донбассе вооруженного международного контингента под эгидой ООН.

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данное предложение необходимо обсуждать со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Донецкой и Луганской народными республиками. "Кроме того, необходимо также понять отношение к такой инициативе Организации Объединенных наций - насколько это возможно, насколько это считается целесообразным технологически, политически и так далее", - продолжил Песков. Важно и отношение к этой идее всех участников "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина), считает представитель Кремля.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что предложения о международной вооруженной миссии нацелены "только на одно - обязательно снять с себя ответственность за ту подпись, которую Порошенко поставил под Минскими договоренностями". По словам главы МИД РФ, "любой инцидент, задолго до того, как будет предпринята попытка его расследовать, используется, чтобы отвлекать внимание от Минских договоренностей".

При этом Лавров также подчеркнул, что любые дополнительные соглашения, особенно касающиеся развертывания миротворцев, предполагают согласие всех сторон конфликта. "Поэтому разговаривать Порошенко надо с Донецком и Луганском, как, собственно, его и обязывают Минские договоренности, от чего он постоянно уклоняется", - сказал министр.

Между тем в ОБСЕ идея вооружения работающих на Украине наблюдателей или введения в регион каких-либо других иностранных вооруженных миссий особой поддержки не вызывает. "Важно понимать, - сказал во вторник, 25 апреля, заместитель руководителя команды СММ ОБСЕ в Луганске Далхауг Арне, - что большее количество наблюдателей или возможность потенциально вооружить наблюдателей не поможет справиться с теми угрозами, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Как, например, с минами, в том числе с миной, которая взорвалась в воскресенье".

Энергоблокада ЛНР

Накануне очередной встречи контактной группы в Минске ситуация в Донбассе вновь осложнилась. Во вторник, 25 апреля, украинские власти отключили от энергоснабжения всю территорию ЛНР. Украинский омбудсмен Валерия Лутковская, комментируя данное решение, высказала мнение, что отключение электроэнергии еще больше отдалит местное население от Украины. Лутковская также обратила внимание на то, что Украина начала энергоблокаду без объяснения и без соответствующего информирования граждан.

Новым шагом по отторжению Донбасса назвали действия Киева и в Кремле. "Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих Минских соглашений, а наоборот, - отдаляет от окончательной цели", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что Россия, исходя из гуманитарных соображений, многое делает, чтобы минимизировать негативные последствия для жителей Донбасса политики Киева "по отторжению собственной земли".