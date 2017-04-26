В Вашингтоне и его пригородах пройдут учения на случай террористический атаки

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Учения на случай масштабной террористической атаки пройдут 26 апреля в ряде районов Вашингтона и пригородах столичного округа Колумбия. Об этом сообщил Городской совет правительств Вашингтона (ГСПВ), который выступил инициатором проведения мероприятия.

"Сотрудники правоохранительных органов на регулярной основе оттачивают свои навыки, так как это наилучший путь гарантировать, что мы сможем отреагировать (в случае нештатной ситуации) быстро и профессионально", - считает директор подразделения ГСПВ по национальной и общественной безопасности Скотт Боггс. "26 апреля мы сделаем еще один шаг вперед и смоделируем чрезвычайное происшествие, максимально приближенное к реальности, сразу в нескольких районах и при участии лиц, которые будут играть роли жертв", - пояснил Боггс.

Как отмечается в заявлении организации, объединяющей членов управ административных единиц в пределах округа и прилегающих к нему штатов, в учениях будут задействованы сотни полицейских, пожарных, бригады скорой помощи, а также волонтеры. Местные жители предупреждены о запланированном мероприятии.

Других подробностей не сообщается. Нет данных и о том, к реагированию на террористическую атаку какого характера намерены подготовиться местные власти.