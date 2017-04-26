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Суд блокировал указ Трампа о мерах в отношении "городов-убежищ" нелегальных иммигрантов

Международная панорама
26 апреля, 0:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В постановлении суда подчеркивается, что президент не имеет права в одностороннем порядке устанавливать новые правила, регулирующие федеральные расходы
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Федеральный окружной судья в Сан-Франциско Уильям Оррик принял во вторник постановление о временном блокировании указа президента США Дональда Трампа, ограничивающего предоставление грантов тем муниципалитетам, которые не соблюдают федеральное законодательство в сфере иммиграции. Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), в судебном постановлении подчеркивается, что президент не имеет права в одностороннем порядке устанавливать новые правила, регулирующие федеральные расходы.

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Ранее муниципальные власти Сан-Франциско и округа Санта-Клара (штат Калифорния) оспорили в суде указ Трампа, согласно которому ограничивается предоставление федеральных средств так называемым городам-убежищам, куда в массовом порядке перебираются нелегальные иммигранты. Власти Сан-Франциско и округа Санта-Клара считают, что требование федерального правительства возложить на местную полицию обязанности по борьбе с нелегальной иммиграцией приведет к результатам, обратным желаемым.

По данным агентства AP, иски, оспаривающие этот указ Трампа, возбуждены также в Сиэтле (штат Вашингтон), в двух городах в штате Массачусетс - Лоуренсе и Челси, в Ричмонде (штат Калифорния), однако там суды пока не приняли решений.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов президента Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. Первое такое решение по указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи преимущественно мусульманских стран, вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того, как в указ были внесены незначительные изменения, его вновь блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

В США суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.

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