Комитет постпредов ЕС рассмотрит вопрос либерализации визового режима для Украины

БРЮССЕЛЬ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Комитет постоянных представителей ЕС изучит на плановой встрече в бельгийской столице текст соглашения Совета ЕС с Европарламентом о либерализации визового режима для Украины. Согласно опубликованной пресс-службой Совета ЕС повестке дня, документ под названием "Постановление Европейского парламента и Совета ЕС, дополняющее список третьих стран, граждане которых должны иметь визы при пересечении внешних границ, и тех, граждане которых исключены из этого требования (Украина)" числится в списке из 34 законопроектов, подготовленных для рассмотрения участниками этого заседания.

"Украина выполнила все условия, указанные в Плане действий по визовой либерализации, представленном правительству страны в ноябре 2010 года, и таким образом стала соответствовать всем критериям, по которым на ее граждан не будут распространяться визовые требования при поездках на территорию ЕС. Еврокомиссия продолжит осуществлять тщательный мониторинг соответствия Украины этим критериям, в частности в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью", - говорится в документе.

Он предполагает отмену виз для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, в случае совершения ими краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны. Если документ будет окончательно одобрен, он должен вступить в силу на 20-й день после публикации утвержденного текста в Официальном журнале ЕС.

Возможность такого развития событий появилась после того, как Евросоюз дополнил свое визовое законодательство пунктом об условиях приостановки действия безвизового режима в случае массовых нарушений страной и ее гражданами условий этого режима, в частности в сфере нелегальной миграции, незаконной работы, права на которую отмена виз не предоставляет, и других.

В настоящий момент для "безвизовых" государств Евросоюз разрабатывает систему предварительной электронной регистрации, которую должны будут проходить их граждане перед поездкой в Европу. Стоимость такой регистрации составит €5. При прохождении лицами, на которых распространяется безвизовый режим, паспортного контроля европейские пограничники получат право проверить наличие у них суммы денег, необходимой для пребывания в Европе, медицинской страховки, обратных билетов и места проживания (например, забронированного гостиничного номера).