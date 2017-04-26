Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка, которая является помощницей американского лидера, во время визита в Германию заявила, что не оказывала влияния на решение отца нанести ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ее слова приводит телекомпания ABC.

"Это была бы неверная интерпретация", - сказала она на встрече с журналистами в Берлине, комментируя утверждения о том, будто бы она попросила Трампа атаковать военный объект в Сирии, находясь под впечатлением от репортажей американских СМИ о якобы имевшем место применении химического оружия в этой стране.

Вместе с тем, дочь президента добавила: "Думаю, человеку очень трудно смотреть на те кадры, которые мы видели, и не испытать глубочайшего потрясения, не отреагировать".

Иванка Трамп также отметила, что она, будучи советницей президента, представила свое видение относительно того, какие действия следует предпринять Вашингтону, однако оно совпало с тем мнением, которого уже придерживался на тот момент американский лидер.

Ранее в этом месяце сын президента США Эрик Трамп в интервью The Telegraph сообщил, что Иванка оказала большое влияние на решение отца нанести удар. Как утверждала газета Independent, именно мнение дочери Трампа сыграло значительную роль в этом вопросе.

Вооруженные силы США в ночь на 7 апреля по приказу американского президента запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

35-летняя Иванка Трамп выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях.

Наряду с сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим она занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. После инаугурации главы государства его дочь заявила о своем решении уйти в отставку со своего поста в семейной компании.