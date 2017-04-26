Белый дом: у Конгресса есть все документы, касающиеся президентского экс-помощника Флинна

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгресс США имеет в своем распоряжении все документы, касающиеся бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. С таким утверждением выступил во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"В моем понимании они получили все документы, которые просили", - сказал он.

В тот же день председатель комитета по надзору и государственной реформе Палаты представителей Конгресса республиканец Джейсон Чаффетс и старший демократ комитета Элайджа Каммингс заявили о том, что Флинн не имел разрешения на сотрудничество с иностранными структурами, в том числе в России и Турции, а следовательно он мог нарушить закон. Более того, они утверждали, что Белый дом отказался предоставить документы, касавшиеся контактов экс-помощника с его зарубежными партнерами.

По словам же Спайсера, одна из форм, заполненных ранее Флинном, находится в распоряжении Разведывательного управления министерства обороны США, а не Белого дома. Помимо этого, законодатели запросили данные обо всех его контактах. "Это гигантское количество, такой запрос невыполним", - пояснил Спайсер. Пресс-секретарь не стал отвечать на вопросы о том, считает ли он, что Флинн нарушил какие-либо законы.

В начале апреля Белый дом опубликовал декларацию о доходах отставного генерала сухопутных войск Флинна, который в январе-феврале 2017 года занимал должность помощника главы государства. Он, в частности, задекларировал более $827 тысяч, которые получил во время работы в консалтинговой фирме Flynn Intel Group, созданной им и его партнерами в 2015 году. Данная структура официально считается "иностранным агентом", так как она занималась продвижением интересов турецкого правительства. Кроме того, Флинн сотрудничал с телеканалом RT и авиакомпанией "Волга-Днепр", совершая для этого поездки в Россию.